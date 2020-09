KUNSTITEOSED ⟩ Teismeline teeb aukartust äratava keerukusastmega soenguid

Milena Diekmann on 17-aastane Saksa teismeline, kelle soegutegemise oskused on väljaspool seda maailma. Pärast Milena tehtud punutiste nägemist on väga raske uskuda, et tüdruk õppis tehnika, mida ta hetkel enim viljeleb, selgeks alles aasta tagasi. Iseseisvalt!