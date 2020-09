Lükkame ümber suurima kaksikleekidega seotud müüdi - see suhe pole see, milleks seda pead

Tülid on kaksikleekisuhtes pigem erand kui reegel. Seda isegi algusaegadel. Kaksikhinged võivad kohtuda juba enne, kui nad on valmis üldse suhtesse astuma, kuid üldiselt on siiski nii, et nad vaevu märkavad teineteist – kui üldse. Alles hiljem, kui mõlemad on emotsionaalselt küpsed, võib välja tulla, et nad on aastaid samas seltskonnas liikunud, kuid teineteist mitte märganud. Samas, kui nad teineteist märkavad, tajuvad nad sisemist rahu ja tasakaalu. Usaldust hoopis teisel tasandil. Siin ei ole seksuaalset kirge ega isegi liblikaid kõhus. See on midagi palju sügavamat, see on klõps!