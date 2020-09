Vanglaametnikud pidasid hea tuju põhjuseks narkolaksu

Kui ma aga vanglas külastustel käin, tekitab see minus tohutut stressi. Iga kord läheb mul rahunemiseks tükk aega ja siis ma vahepeal isegi ei taha, et Kaarel mind puudutaks. Mu keha väriseb ning mul on külm ja ma tahan nutta ja karjuda. Vot selline emotsionaalne olend ma olengi. Nüüd aga eriti, kui meid seal kraaditakse, olen ma kõva surve all. See teeb mind tõsiseks ja vaikseks. Ma vaatan maha ja naeratan kohmetult. Niiviisi on mind siis vanglaametnikud juba kaks aastat näinud.