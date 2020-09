Ettevaatust! Suvikõrvitsad võivad põhjustada eluohtlikku mürgistust

Inglismaal seostatakse just suvikõrvitsaid mitme mürgistusjuhuga, kirjutab Food Safety Network. Suvikõrvitsad sisaldavad looduslikult esinevat ühendit nimega kukurbitatsiin. Just see aine on vastutav, kui tunned kurki, suvikõrvitsat või kõrvitsat süües kibedat maitset. Kui seda aga saab liiga palju, tekivad mürgistusnähud – iiveldus ja kõhulahtisus.