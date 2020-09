Põhjus, miks tühja mikrolaineahju käitamine võib lõppeda katastroofiga

On palju asju, mida ei tohi mikrolaineahju panna, kuna see võib osutuda meie tervisele kahjulikuks. Nii teame me ilmselt kõik, et metalli pole eriti hea mõte sellesse ahju panna. Kuid katastroofiliste tagajärgedega võib lõppeda ka tühja mikrolaineahju käitamine.