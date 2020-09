Inimesed armastavad vandenõuteooriaid. Kuna meile ei meeldi teadmatus, püüame me lünki täita ning teeme seda mõnikord teooriatega, mis on küll uskumatud, kuid tunduvad suuri ja tähtsaid sündmusi vähemalt kuidagi seletavat. Nii pole imestada, et tuntud inimeste ja ajaloolise tähtsusega juhtumeid ümbritseb alati hea hulk pööraseid uskumusi.

Suurbritannia kuninglik perekond on maailma üks kauem võimul olnud perekonnaliine. Tegemist on ka ühe kõige skandaalsema ja enim uudistesse jõudnud perega.

Paljud sündmused, alates kuningas Edward VIII troonist loobumisest lõpetades prints Charlesi afääriga, on saanud selgituse ning neid on kinnitatud faktidega. Samas on paljugi veel, mis on lahendamata ja mida ümbritseb tänini saladusteloor.