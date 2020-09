Piisab vaid pisikestest muudatusest, et inimesed sinu seltsi rohkem naudiksid.

Meil kõigil on erinevad sotsiaalsed oskused. Mõni meist on oma olemuselt karismaatiline ja mõni häbelik introvert. Kuid hoolimata erinevustest võivad kõik endale ja teistele veelgi rohkem meeldima hakata. Piisav vaid pisikestest tegudest, et inimesed alati sinu seltsi eelistaks.