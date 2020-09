On hästi teada, et hea ööuni muudab järgmise päeva produktiivsemaks, kuid kas magamisasend võib mõjutada seda, kui edukas sa tööl oled? OnBuy otsustas asja uurida ning küsitles 5438 täiskasvanut, et püüda leida seos magamisasendi ja palganumbri vahel.

Nad leidsid, et kõige levinum on looteasendis magamine – 29 protsenti inimestest ütles, et eelistavad just seda. Teisele kohale jäi padjakallistamine (24 protsenti). Asendid, millele pandi naksakad nimed «Vabalangeja», «Mõtleja» ja «Sõdur» jäid vastavalt kolmandale, neljandale ja viiendale kohale (14, 13 ja 10 protsenti).