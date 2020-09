Koroonapandeemia on kasvatanud nõudlust ühe ebatavalise teenuse järele

Koroonapandeemia on Suurbritannias kasvatanud nõudlust eevaülikonnas koristajate järele. Jah, lugesite õigesti. Üha rohkem inimesi tahab, et nende kodu koristav isik toimetaks ringi ihualasti.

Koristusfirma Reading Naked Cleaners omaniku Adriani sõnul on nõudlus lausa nii suureks kasvanud, et vajatakse kiiremas korras lisatööjõudu. Omapärase koristusteenuse tunnihinnaks on 60 naela ehk 66 eurot, kirjutab Daily Star.

«See on diskreetne teenus, rõhutab Adrian, kelle sõnul ei loe isegi klientidele esitatud arvetelt välja, et tegemist oleks kuidagi «erilise» koristusteenusega. Samal ajal soovib mees rõhutada ka seda, et tegemist pole seksuaalteenusega ning klientidel pole lubatud tema alluvuses töötavaid noori naisi puudutada ega pildistada.

End Annana esitlev alasti koristaja jagas väljaandega Wales Online oma esimest kogemust sellel tööpostil. «Ma arvan, et ainus hirmutav osa oli see, et ma ei teadnud, kes ukse avab. Mõtlesin, et kas see on ikka turvaline,» tunnistas Anna ja jätkas: «Kõik läks siiski hästi ja klient oli väga meeldiv inimene. Ta muudkui küsis, et kas ma tunnen ennast ikka hästi ja arendas vestlust, mis mõjus üsna lõõgastavalt. Tundsin end seetõttu üsna kiiresti mugavalt.»