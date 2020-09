5 müüti naiste orgasmide kohta, mis peaksid minevikku jääma

1. Naiste orgasmid on haruldased

Mõned teadmatuse käes vaevlevad inimesed arvavad siiani, et naiste orgasmid on väga haruldased või et neid on pea võimatu saavutada. Heteroseksuaalsetel naistel on küll meestest keerulisem orgasmini jõuda, ent see ei tähenda, et see sündmus juhtumise korral kaheksanda ilmaime tiitlit vääriks. Naised on orgasme saanud aegade algusest peale ning saavad neid ka edaspidi.

2. Kõik naised saavad orgasme

Skaala teises otsas asuvad inimesed, kes arvavad, et absoluutselt kõik naised on võimelised orgasme saama ning kui mõni neist pole, siis on tal midagi väga tõsiselt viga. Kui sa ei ole võimeline orgasmini jõudma, siis sa ei ole üksi ning kohe kindlasti ei ole sul seetõttu midagi viga!

Cosmopolitani poolt läbi viidud naiste orgasmide uuringus selgus, et ainult 57 protsenti naistest saavad vahekorra ajal orgasme. (Meeste jaoks on sama arv 95 protsenti.) Ekspertide sõnul peavad enamik naisi orgasmini jõudmiseks saama klitoraalset stimulatsiooni, kuid see pole ka mitte alati nii. Naised võivad jõuda orgasmini väga erinevatel viisidel, näiteks anaalseksi, vaginaalse penetratsiooni ning mõne inimese puhul isegi suudlemise teel. Lisaks tasub meeles pidada, et mitte kõigil naistel ei ole vagiinasid, kuigi valdav osa uuringutest on läbivalt vaid heteronormatiivsed.

3. Naine peab saama orgasmi, et seksi nautida

Järjekordne valearvamus. Paljud naised naudivad seksi ka siis, kui nad selle käigus orgasmini ei jõua. Mõnikord on see frustreeriv, mõnikord ei pane seda seksi ajal aga tähelegi. See on okei. Keskendu enda vajadustele, mitte teiste eeldustele.

4. Naistele ei meeldi kähkukad

Kas oled näiteks vaadanud seriaali «Seks ja linn»? Või üldse mõne naisega rääkinud? Naistel on samuti kiired elugraafikud ning ka seksuaalsed vajadused. Samanthad ei eksisteeri mitte ainult teleekraanil vaid ka päriselus, vahendab The Frisky.

5. Naised ei saa vaginaalseid orgasme