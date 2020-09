NOORE PIHTIMUS ⟩ Ma sain haiglas teada, et ma pole ebanormaalne ega hull!

Lugu algas nii.

Ma olen hädas ja õnnetu ja ma ei oska selle tundega midagi peale hakata… «Kas keegi kuuleb mind? Mina siin!» Ma justkui triiviksin sihitult ringi – olen eikellegimaal, teel eikusagile. Kas olete kunagi sellises olukorras olnud või olen ma ainuke inimene, kes niimoodi tunneb? Püüan mõelda, millal see kõik minuga juhtus, kui ma muutusin tundetult tundlikuks. Või kuidas oleks seda võimalik paremini kirjeldada. See on umbes nii, et oled ühteaegu nii elus kui ka surnud.

Aga jah… Millal see kõik alguse sai? Päris täpselt ma ei mäletagi. See rahulolematus enese ja maailmaga ei puhunud tulles pasunat ega trampinud jalgu, ta tuli hiilides ja vargsi nagu varas. Sestap ma ei märganudki teda kohe ega osanud reageerida. Kui aga märkasin, siis oli ta juba end turvaliselt minu maailmas sisse seadnud ja peremehetses täiega nii minu mõtetes kui tunnetes. Ma muutusin rõõmutuks ja tusaseks, hakkasin sõpradest eemale hoidma, kaotasin huvi kõige vastu, mis mulle varem meeldis, lamasin üha sagedamini lihtsalt voodis, suutmata end sundida üles tõusma. Oleksin tahtnud lihtsalt sada aastat magada nagu Okasroosike.

Vähehaaval tekkisid lüngad õppimises ja kooliskäimises üldse. Kui keegi tundis huvi, kuidas mul läheb, siis vastasin kätteõpitud muretusega, et mul on kõik okei. Edasi ei uurinud keegi, et mis see kõik on, mis mul okei on. Aga ega ma poleks osanud sellele vastata ka. Lõpuks jäid küsimused järjest harvemaks ja viimaks lakkasid sootuks. Ühelt poolt meeldis mulle, et mind rahule jäeti, teisalt tundsin rääkimisest suurt puudust. See tahan-ei taha-olek võtab päris hästi kokku minu selle aja reaalsuse.

Kas olete ikka veel minuga? Mul on hea meel, et saan teiega arvestada. Ühesõnaga, oli kordi, kui olin end suure hädaga kooli ajanud ja siis tehti sellest mingi elusuur number – õpetajad küsisid demonstratiivselt, et kas sul läks kodus tõesti nii igavaks, et tulid kooli ja et kui kaua siis seekord teie aususe visiit ka kestab? See oli väga solvav. Koridoris klassikaaslastest möödudes näis mulle, et kuulen enda aadressil kommentaare ja kihistamist või vastupidi – mind ignoreeriti täiega.