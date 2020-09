EDETABEL ⟩ Just need on tooted, mida eestlased sekspoest enim ostavad

Orgasmilõhe meeste ja naiste vahel tuleneb sellest, et mehed jõuavad orgasmini neli korda kiiremini kui naised ja ühiskondlik arusaam seksist piirdub kahjuks sageli penetratiivse vahekorraga. «Naised aga vajavad, et neid söödaks juba diivanil silmadega, komplimente ja hellitusi enne lahti riietumist,» kinnitab Musta Pantri perenaine Anni ja lisab, et ainult penetratiivse vahekorraga jõuab orgasmini vaid väike osa naistest. 75 protsenti naistest saavad aga orgasmi kliitori stimuleerimise teel.