Milline on nö lubatud partnerite arv? Millised on plussid, kui magad rohkemate inimestega? Kuidas üldse seksuaalselt avatult ja vabameelselt elada ning miks ja kuidas see elukvaliteeti tõstab? Räägime ka nö hea tüdruku sündroomist ja sellest, miks see kahjustab nii mehi kui naisi.