Lihtsad nipid, mis aitavad sul paremini valida õiget toiduõli

Salatisse sobib õli, kus on rohkesti mono- ja polüküllastumata rasvhappeid. Sellised õlid on üldiselt külmpressitud (näiteks oliiviõli), aga on ka erandeid. Näiteks rapsiõlis on monoküllastumata rasvhappeid 58 g 100 ml õli kohta ja polüküllastumata rasvhappeid 28 g 100 ml õli kohta, mis tähendab, et see sobib ka salatite ja kastmete sisse. «Tihtipeale arvatakse, et rapsiõlis on võrreldes teiste õlitüüpidega vähe kasulikke aineid, kuid tegelikult sisaldab see asendamatuid rasvhappeid ja vitamiine sarnaselt teistele õlitüüpidele,» märkis Olivia rapsiõli tootva Scanola Baltic laboratooriumijuhataja Seidy Salundi.