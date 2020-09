MIDA VANEMAD SULLE EI RÄÄKINUD ⟩ Rinnad - armastuse keskus

Rindadest rääkivas saates tuleb juttu nii sellest, kuidas on elada sellise büstiga, et vestluspartner sinu silmadeni oma vaatamisega ei jõuagi ning millise tunde see naises tekitab. Lahatakse ka seda, miks eesti naised oma rindadega rahul ei ole ning kuidas seda muuta, misasi on rinnamassaaž ning -orgasm ja kuidas toimida, kui peale laste sündi rinnad rohkem koeraninasid kui rindu meenutavad.