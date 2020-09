Isegi kui sa ratsionaalselt mõistad, et juhtunu ei ole kuidagi väärt seda, et sa selle peale nii pahaseks saad, ei ole sa võimeline end koguma ning olukorrast üle olema. Miks see nii on? Ühe psühhoterapeudi sõnul on emotsioonide kõrvale juhtimine täiesti loomulik viis asjadega toime tulemiseks.