Kõige levinumad valed, mida mehed suhetes naistega räägivad

Mehed valetavad väga erinevatel teemadel (nagu ka naised). Täna võtame luubi alla just need valed, mida mehed suhetes naiste ja tüdruksõpradega väidetavalt kõige sagedamini kasutavad.

8 valet, mille rääkimist mehed kõige enam naudivad:

1. «Ma olen vallaline»

See on klassika. Mehed näivad kogu aeg oma suhte/perekonnaseisu kohta valetavat. Kui küsida kümnelt naiselt, siis umbes seitse neist ütlevad sulle, et neile on seda valet vähemalt korra räägitud.

2. «Ma armastan sind»

Seda räägitakse tavaliselt eesmärgiga meelitada naine endaga suhtesse, kus ta tunneb end piisavalt mugavalt, et mehega seksida.

3. «Oled ainult sina, ma vannun»

Ütleb mees, kellel on kuskil veel paar «tibu» ja lapse ema juba teise ootel.

4. «Olen nõus seksiga abieluni ootama»

Ta ütleb: «Kui see on sinu soov, siis me ei seksi enne abielu.» Seejärel tunned sa end piisavalt kindlalt, et temaga suhtesse astuda ning mäng võtab hoopis teise pöörde.

5. Seksuaalne võimekus

Mehed oskavad päris hästi maalida pildi endast kui ülimatest armastuse tegemise masinatest, tekitades teil isu nendega voodisse ronida. Kuid kui on aeg tegutseda kõikide nende fantaasiate järgi, mis ta on teie peas loonud, siis on kõik tehtud juba kahe minutiga.

6. Valed asukoha kohta

Näiteks võivad nad valetada, et istuvad parasjagu kodus, kuigi tegelikult on poistega väljas või teise naisega.

7. Rahaline seis

Vallalised mehed üritavad sageli naistele muljet avaldada, valetades, et neil on palju raha, kuigi tegelikult pole.

Abielus mehed jällegi valetavad oma naistele, et neil pole raha, kuigi tegelikult on.

8. Sissetulekuallikad