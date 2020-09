Humoorikas, eluline ja tõene: 40+ asja, mida pornofilmis kunagi ei näe

«Kahjuks tähendab hea seksuaalhariduse puudumine seda, et paljud inimesed pöörduvad just porno poole, et saada aru, milline seks peaks olema,» kirjutab Facebookis dr Laurie Mintz. «Ja tagajärjena saavad nad palju väändunud ja väärasid ideid.»