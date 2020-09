Aastaid isa poolt seksuaalselt väärkoheldud Kadri lugu tõi taas avalikkuse ette valusa teema, millesarnased jõuavad harva koduseinte vahelt välja. Tugikeskus sai noore naise julge väljaastumise järel ohtralt tagasisidet naistelt, kes on väärkohtlemisega kokku puutunud. Oma loo räägib Elu24-le ema, kes kirjeldab, millises õuduses nad koos lapsega elasid.

«Ta oli kolmeaastane, siis ma olin paar tundi kodust ära. Laps oli sellel ajal isaga kahekesi kodus. Mina olin kodust eemal, kui tema teod minu jaoks teatavaks hakkasid saama,» kirjeldas Gerli esimesi hetki, mil tema armastatud mees sai nende ühise tütrega teha, mida hing ihkas.

(Asjaosaliste anonüümsuse ja turvalisuse huvides ei avalda me loos nende elukohta, lapse täpset vanust, nimesid, sündmuste toimumise aega jne.)

«Kui mu laps oli hästi pisikene, siis ta ütles üksikuid sõnu, mis olid minu kõrvus kahtlase tähendusega. Ta ütles, et tal on valus, aga ei osanud või ei soovinud täpsemalt vastata mu küsimustele. Aga just see mitte vastamine ja kummaline vaikus ... need ei olnud nagu tavaliselt lapse puhul. Samuti tema silmavaade oli imelik, käitumises tekkis kummalisi ja teistsuguseid nüansse,» meenutas Gerli.

«Endal on päris piinatunne, et midagi on valesti, aga ei tea, mis. Ei julgegi arvata, et midagi taolist võib olla juhtunud. Kui ühiskonnas ei räägita nendel teemadel isiklikest kogemustest, siis seda vähem ma julgen emana ise ka arvata, et selline teema võib olla enda kodus,» jätkas Gerli.

Naise endine elukaaslane ja lapse isa ei puutunud tütart teiste nähes, mistõttu oli ka raske kindlaid tõendeid juhtunu kohta leida. Ei oleks vaja ka pikki keerukaid kohtumenetlusi laste seksuaalselt väärkohtlejatega, kui nad lapsi kuritarvitaksid teiste silme all.

«Hiljem, kui me olime juba lahku läinud, võttis isa last enda koju ja laps hakkas seal ööbima. Samal ajal olid majas ka teised inimesed. Ma olen küsinud lapse käest, kuidas teised siis ei kuulnud. Kuidas on see võimalik, et teised ei kuulnud lapse valust karjumist. Aga see oli juba eos võimatu, sest väärkohtlejatel on alati enda kaitseks mingi vabandus või legend olemas, sealhulgas lapse nutu kohta. Isegi kui temalt küsiti, on võimalik selgitada lapse nutu kohta lihtsalt, et ta jonnis, oli väsinud, ei tahtnud magama jääda, tahtis edasi mängida, ei tahtnud pesta jne. Eeldatakse ikka parimat ja jäädakse kaastundlikult täiskasvanu vastusega rahule,» kirjeldas Gerli.

Tema sõnul planeeris lapse isa kõiki oma tegevusi väga hoolikalt. «Ta sättis ka lapse mänguasjad kõik nii, et ta saaks tegeleda siis sellega,» kirjeldas Gerli.

Lisaks ähvardas isa last, et kui ta peaks kellelegi juhtunust iitsatama, juhtub midagi väga halba. Gerli soovis selle oma lapse turvalisuse huvides avaldamata jätta.

«Lapse isa süüdistas mind, et mina ise ei ole normaalne, mina peaksin minema psühholoogi juurde ja mitte laps. Mees viis tähelepanu enda probleemilt osavalt mujale, süüdistades, kritiseerides mind, tekitas igasuguseid lisaprobleeme, millega hoidis minu tähelepanu muudel asjadel ja muudel lapse käitumise tõlgendustel,» selgitas Gerli lapse isa taktikat.

Gerli ei julgenud oma kahtlustest ja juhtunust alguses kellelegi rääkida. Lõpuks otsustas ta aga ühele lähedasele pereliikmele sellest rääkida.

«Usaldatud asjalikult inimeselt ei saabunud mõistmist ja abi. Pigem tehti mulle etteheiteid nagu tahaks ma mehe vangipanekut. Olen aru saanud, et perekonnas paistab automaatsest lojaalsusest või kartlikkusest tulev poolehoid ka lapse isale kui ühele pereliikmele, kuid lapse kaitsmisel on hädavajalik kõigi lähedaste selge last kaitsev hoiak ja tegutsemine. Spetsialist soovitas lapse heaoluks ja kaitseks mitte suhelda inimestega, kes selgelt ei kaitse last, kes ikkagi proovivad olla sõbralikud ka temaga. Valik on lihtne, kas suhted selliste viisakate lähedaste inimestega või julmast väärkohtlemisest päästetud laps,» tunnistas Gerli.

Pildi autor on anonüümne seksuaalselt väärkoheldud laps, kes on joonistusele pannud emotsioonid, mis teda seoses juhtunuga valdavad. FOTO: Seksuaalselt väärkoheldud laps

Gerli sõnul ei oleks ta mehega tutvudes osanud uneski näha, et ilusalt alanud muinasjutt võib niivõrd koleda lõpu saada. Seda ei oleks ta ei iseenda ellu ega enda kalli lapse ellu iialgi soovinud.

«Mul tekkis tema vastu väga suur usaldus just tema eriala tõttu, sest ta ei oleks muidu saanud oma tööd teha.

«Minu meelest väärkohtlejat on raske tuvastada sellepärast, et nad paistavad vägagi heatahtlikud, sõbralikud inimesed. Võtke kasvõi kõik need treenerid ja õpetajad. Nad otsivad just sellise koha endale, kus nad saavad olla lastele lähedal ja kus pälvivad teiste inimeste usalduse,» sõnas Gerli.

Gerli on pärast lapsega juhtunut püüdnud seda mõistetamatut mõista ja end ses osas harinud ning selle kohta ka pisut lugenud. Üks, mis talle on silma hakanud, on see, et kõik need mehed tagavad esimese asjana selle, et nendesse oleks hea suhtumine, et neid austataks. «Nad teevad täiskasvanutest kõigepealt enda liitlased, kes on automaatselt nende legendi uskujad,» selgitas Gerli.

«Mu lähedane sugulane ütles, et lapse isa on ju nii tark mees ja et laps peab ikka suhtlema isaga, et ärgu mina olgu nii loll, et pärast kahetsen,» kirjeldas Gerli oma sugulaste ja sõprade reaktsiooni, kes palusid, et isa saaks ikka lapsega suhelda.

«Üks ühine sõber ütles, et ta on ise näinud, kuidas minu lapse isa on tema lapsega suhelnud ja ei ole kuidagi ohtlik,» lisas Gerli, kelle sõnul jättis see talle mulje, nagu ta peaks ise olema paindlikuma mõtteviisiga ja heatahtlikum.

Šokk ja jäätunud olek

Seksuaalselt väärkoheldud laste lugude juures räägitakse tihti siiski sellest, kuidas emad justkui ei näe seda, mis toimub, või näevad ja teavad, aga ei võta lapse kaitsja rolli. Emad justkui loobuvad oma lastest ja valivad mehe. «Prokurör ütles mulle, et 90 protsenti emadest ei kaitse last, aga mina usun, et emadel tekib lapse päästmise instinkt. Samas jälle tekib tunne, et sa ei taha ju süüdistada endale kallist inimest milleski nii jubedas, kui sa ei ole absoluutset kindel. Absoluutse kindlustundeni jõudmine on takerdud sellest, et ühiskonnas täiskasvanud alles alustavad julgelt rääkimist oma väärkohtlemise kogemustest ja siis sellises ühiskondlikus vaikuses tundub oma armsa lapse väärkohtlemine enda kalli isa poolt tundub lihtsalt väga ebareaalne ja see šokeerib ning tekib selline jäätunud olek,» selgitas Gerli olukorda, millega suletud uste taga toime pandud koledustest aimu saanud emadel tuleb rinda pista.

Naise sõnul ei tohiks emasid, ka neid, kes võib-olla ei asu mehe süüdistaja poolele, mitte mingil juhul hukka mõista. Hukka mõistmise asemel on toetav rääkida endaga juhtunud olukordadest teistele, et kasvaks teadlikkus ja julgus kaitsta õigeaegselt.

«Sest mõtle mõnele heale sõbrale, kolleegile, treenerile, õpetajale, oma kaaslasele, laste isale kui tema kohta tuleks välja sellised võikad salajased teod, kas oleks sul kohanemisraskusi uskuda hästi hoitud reaalsust? Kas tunduks, et see ei ole võimalik või et see on liiga jube, et olla tõsi,» tõi Gerli näiteid.

Siiski annab Gerli sõnul iga täiskasvanu, kes suudab võtta lapse kaitsja positsiooni ja kohaneda reaalsusega, sellega toetava signaali lastele ja emadele, et nad on hoitud kaitsmise protsessis. See muudab omakorda elukeskonda turvalisemaks.

«Inimesed räägivad oma läbielatust liiga vähe ja on raske uskuda näiteks, et enda sõpruskonnas on nende väga toredate ja hoolivate inimeste hulgas selline inimene, kes nii teeb ja keda ei tahaks üldse süüdistada. See teave on nagu loomulikult blokeeritud ja inimlikult ei taha oma lähedaste suhtes niimoodi arvata,» selgitas Gerli.

Siiski julgustab Gerli kõiki emasid konsulteerima asjatundjatega, kui tekib kasvõi väike kahtlus, et peres on lapse väärkohtlemist ette tulnud.

Meistermanipuleerijad

Gerli rääkis, et keeruliseks tegi väärkohtlemisest täpselt arusaamise tema jaoks see, et laps ei tahtnud isa juurde minna ja samas ka tahtis. «Ta andis mulle vastuolulisi signaale ja mul oli raske üheselt aru saada, kas siis tahab või ei taha, kas on midagi halvasti või ei ole ja nii väärkohtlemine jätkus ja kaitsmine viibis,» tõdes Gerli.

Kui aga juba oligi rohkem aimu, et toimub midagi, siis oli Gerli teinekord enda sees vihane lapse peale, et ta ei räägi piisavalt selgelt nagu täiskasvanu, et temast nii hästi aru saada, et ema saaks last kaitsta. «Mulle oleks olnud nagu vaja selget raportit ja siis oleks minus käivitunud selgelt ka kaitsmise nupp. See tuleneb sellest kuna on endas surve olla kakssada protsenti kindel, aga olen õppinud, et oluline konsulteerida ka kahtluste või kummaliste tähelepanekute korral,» rääkis Gerli.

Gerli sõnul soovis laps olla isaga koos, kuna mees täitis lapse soovid erinevate mänguasjade ja muu põnevaga. «Spetsiifilised mänguasjad, eriti need, mida mina ei ostaks, samuti mõned kiirtoidud, mida ma ei annaks, teised multikad jne,» kirjeldas Gerli.

«Ma ei tea, mida see pisike laps endas üle elas, nähes kingitusi, mille isa oli talle järgi tulles kaasa võtnud ja mis isa juures ees ootasid, samas olles hirmunud isaga kohtumise ees, olles tõotanud mitte rääkida ja võtnud ehk väärkohtlemise endale reegliks nagu hambapesu, mis tuleb ära teha,» sõnas Gerli.

Gerli sõnul on tema lapse isa väärkohtlemise peitja rollis oskuslikult treenitud meistermanipuleerija ja olenemata sellest, et kohus on oma otsuse teinud ja mehel ei ole õigust lapse elus osaleda, tuleb neil selle teema ja mehe eest hoidumisega veel ka täna rinda pista. «Osa tema sõpru ja osaliselt pere on endiselt tema poolel ja ei taha uskuda, et midagi sellist juhtuda sai, jäävad uskuma tema enesekaitseks väljamõeldud lugusid. Ma pidin loobuma oma kallitest inimestest ja toest selle hinnaga, et reaalselt märgata seda, mis mu lapsega toimub ja teda kaitsta,» rääkis Gerli.

Kuigi kohus otsustas, et lapse isal ei ole enam õigusi lapse suhtes, isa ei tohi temaga kuni lapse täisealiseks saamiseni suhelda, ei ole see lapse jaoks piisav lahendus.

«Laps tunneb end nii ebaturvaliselt, et ta räägib, et turvaline tunne elada tuleb tal siis, kui isa on surnud. Isa kunagi saabuvast surmateatest räägib laps kui rõõmuteatest,» selgitas Gerli.

«Lapse rahulikuks igapäevaeluks pean siin väikeses Eestis täiesti võimatuid lahendusi leidma,» selgitas Gerli.

Lisaks sellele on Gerli pidanud pidevalt mõtlema ka pere rahalisele seisule. «Ma pidin ise katma ka advokaadikulud, mis on umbes sada eurot tund. See on olnud kokku väga kallis ja nii tekkisid ka minul võlad,» selgitas Gerli.

Siiski paneb Gerli kõigile emadele südamele, et üks, mida nad oma laste heaoluks teha saavad, on teemast lastega rääkimine. «Seda tuleks teha nii ennetamiseks kui ka kuulamiseks, tutvuda, milliseid füüsilisi puudutusi nad on kogenud või on neil palutud puudutada või on näidatud paljast keha, kehast pilte, soovitud neilt paljana pilte,» kirjeldas Gerli.

Pildi joonistas anonüümne seksuaalselt väärkoheldud laps. FOTO: Seksuaalselt väärkoheldud laps

«Kui emad räägivad oma lastega sellest teemast ja ka enda halbadest kogemustest, siis see on suur kaitse ja laps näeb ja saab signaali, et neist teemadest võib rääkida ka juhul, kui sind ähvardatakse mingil moel,» selgitas Gerli.

«Minu lapse isa ei oleks ka tohtinud seda teha, ta oli ju ka nii sõbralik ja tunnustatud,» tõdes Gerli ja avaldas lootust, et kui tema räägitu päästab kasvõi ühe lapse ja aitab ema või rääkida täiskasvanud oma väärkohtlemise kogemusest, siis on tal selle üle hea meel.

ABIKS OHVRILE

Kui sina või sinu tuttav on hädaohus, helista 112. Politsei lastenurgast leiad abivajaduse või mure korral rohkem infot. Kui vajad abi või soovid enda murest teada anda, saad kirjutada ka Lõvi Leole (lovi.leo@politsei.ee või murelink@politsei.ee).

Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest. Teata kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale, hädaabinumbril (politseisse) 112 või lasteabitelefonil 116 111 (www.lasteabi.ee).

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäev läbi ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest.

Rohkem nõuandeid, kuhu abi saamiseks pöörduda, leiab «Abiks ohvrile» lehelt.

Lapsena seksuaalselt väärkoheldud täiskasvanute tugigrupiga saab kontakteeruda meilitsi tugigrupp555@gmail.com. Ühendust saab võtta ka sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi kaudu. Tugigrupi tööd rahastab sotsiaalkindlustusamet Ohvriabi programmi kaudu. Selle nädala lõpus koguneb Tallinna grupp ja Tartus kaks uut gruppi. Oktoobri lõpus on plaan avada üks grupp Paides, veel üks grupp Tartus ja Tallinnas grupp venekeelsetele elanikele.