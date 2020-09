Lugeja küsib, konsultant vastab: kas tööandja võib küsida allkirja tervena olemise kohta?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Tööandja ülesanne on tagada ohutu töökeskkond, selline on ka töötajate ootus. Viiruse leviku kontekstis peab tööandja teadma, kas töökeskkonnas on viibinud viirusekandja, et võtta kasutusele meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Kui tööandja ei tea, et töökeskkonnas on viirusekandja olnud, siis ei saa ta vajalikke tegevusi teha ning viirus levib edasi.

Samas tuleb meeles pidada, et küsida ja koguda oma töötajate kohta andmeid tuleks nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Igapäevaselt töötajalt allkirja küsimine selle kohta, kas ta ikka on terve, pole eesmärgipärane. Pigem tuleb panustada sellele, et haigustunnustega inimesed ei viibiks töökeskkonnas ning haigena tööle saabunud töötaja saadetakse viivitamatult koju soovitusega pöörduda perearsti poole. Samuti tasub töötajatel soovitada laadida alla HOIA äpp, et võimalikest kokkupuudetest teada saada.