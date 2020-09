Viimastel aastatel on toiduallergiad muutunud väga tavapäraseks probleemiks kõikjal maailmas ning allergiliste inimeste arv on tõusuteel. Umbes 2,5 protsenti rahvastikust on mõnele toidule allergilised, enamik neist allergiatest diagnoositakse juba lapsepõlves.