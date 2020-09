Tihti on esimesest kohtingust veelgi raskem mõelda välja koht, kuhu meeldiva kaaslasega järgmisele kokkusaamisele minna, et teie vahele tekkinud energiat ning tundeid käimas hoida ja edasi kasvatada. Kas sobilik oleks õhtusöök ning kinos filmi vaatamine? Ei, see on igav. Sa tuled millegi parema peale. Kui endal ideed otsas, siis proovi järgnevaid soovitusi, et uue silmarõõmuga lõbus ning meeldejääv kohting veeta.