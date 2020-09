See armastatud õun valiti taas eestlaste lemmikuks

Proovimiseks pandi sel aastal välja 18 erinevat sorti õunu, mille seast selgitati rahvahääletusel välja Lemmikõun 2020. Lemmikõunaks valitud õunasort Krista on üks hinnatumaid sügisõunu mahlase ja karge õuna armastajate poolt. See õunapuu viljub varakult ja on saagikas. Välimuselt on õun valkjaskollane ja osaliselt punase kattevärvusega ning nende tarbimisaeg on septembrist detsembini, kuid heas külmas säilib isegi talve keskpaigani.