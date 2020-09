KASULIK ⟩ 4 kohtingunippi häbelikele meestele

Selle erilise inimese leidmine on väljakutse kõigile. Veel keerulisem on see aga häbelike kuttide jaoks, kellel tekib ärevus juba puhtalt kohtama minemise mõttest.

Ära ole tüdrukuga liiga armas kartusest, et vastasel juhul ei vaata ta sind potentsiaalse partnerina. Ole tema vastu hea, aga ära nooguta kiitvalt takka igale tema suust tulevale lausele. Sul on omad seisukohad, jää nende juurde. See näitab, et oled tugev mees, kes suudab endale kindlaks jääda.