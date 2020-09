KURB REAALSUS ⟩ Iga kümnes Eesti neiu on sunnitud koolist puuduma, kuna raha hügieenitarvete jaoks napib

«Kui vähekindlustatud noorel neiul ei ole isiklikku raha hügieenivahendite ostmiseks, võib see viia olukorrani, kus ta ühel hetkel otsustab kooli mitte minna,» ütles Eesti Seksuaaltervise Liidu president Jaana Below. «Kui puudumisi koguneb rohkem, siis lõpuks tuleb tal neid põhjendama hakata. Kahjuks käib ka Eestis menstruatsiooniga tihiti kaasas häbi ja erinevad valearusaamad ning olukorrad, kus noor peab teatud tegevustest loobuma, sest tal puudus ligipääs vajalikele hügieenivahenditele, võib seda häbi veelgi suurendada.»

Probleemiks pole mitte ainult koolist puudumine menstruatsiooni tõttu, vaid ka muude igapäevaste tegevuste ärajätmine, mis noortele tähtsad on.

«See võib lõpuks viia selleni, et tekivad lüngad hariduses ning võivad tekkida probleemid ka sõprussuhetes, mis kõik mõjub negatiivselt noore enesehinnangule ja eneseteostusele,» lisas Below.

Et probleemile tähelepanu tõmmata, algatasid Always ja Eesti Punane Rist heategevuskampaania #igapäevloeb, mis kestab 15. septembrist kuni 31. oktoobrini.

Igapäevaselt naistearstina töötades ja just noorte nõustamisele spetsialiseerudes on Jaana Belowi sõnul hügieenivahendite kättesaadavus hulga Eesti noorte jaoks reaalne probleem. Küsitluse andmetel, mille viis läbi Procter & Gamble 2019. aastal, on 4,5 protsenti Eesti noortest naistest vanuses 18–25 eluaastat hügieenivahendid rahapuudusel ostmata jätnud ja seetõttu koolist puudunud ning 10 protsenti vastanutest teadis probleemist sõbra või tuttava kogemuse kaudu.

Procter & Gamble’i Kesk-Euroopa valdkonnajuhi Adrianna Harasymowiczi sõnul näitab mitmes Euroopa riigis läbi viidud küsitlus, et probleem vajab tähelepanu ja lahendamist.

«Me tahame avatult rääkida puberteedist ja enesekindluse ehitamisest naiseks kasvamise kiirel perioodil, sealhulgas võrdsetest võimalustest hariduses,» ütles Harasymowiczi. «Menstruatsioon on osa naiseks olemisest ning ei tohiks olla põhjuseks, miks tüdrukud puuduvad koolist või loobuvad võimalusest veeta aega oma kaaslastega.»

Harasymowicz lisas, et teismelistele endile on menstruatsioon tundlik teema. Korraldatud küsitlusest selgus, et Eesti neidude jaoks on menstruatsiooniga enim seostuvad emotsioonid kohmetus ja segadus.

15. septembrist kuni 31. oktoobrini annetab Always igalt müüdud hügieenisideme pakilt vähekindlustatud neidude toetuseks ühe sideme. Annetatud hügieenisidemed jõuavad abivajajateni Eesti Punase Risti ja kohalike omavalitsuste koostöös.