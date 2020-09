Kui kellegagi läbisaamine kehv ja temaga pole hea aega veeta, siis kiputakse viimasel ajal väga kergekäeliselt ebameeldivale inimesele nartsissisti või psühhopaadi silti külge kleepima. Paljud inimesed kasutavad neid termineid, täpselt teadmata, et need kõik on teineteisest erinevad psühholoogilised häired.