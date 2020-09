Kui sa oled mõnikord kuud imetlenud, siis oled ilmselt tajunud ka, mis tundeid see sinus tekitab. See kogemus võib olla vihjeks, mis kuumärk sul on. Kuumärk on aken sinu intuitsiooni ja alateadlikku meelde, nii et ole valmis, see võib paljastada sinu sügavaimad saladused.