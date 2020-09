Viljandi külje all üles kasvanud Annika Vendla on juba maast madalast olnud tõeline looduslaps, kes mööda Viljandimaa põlde hobustega võidu jooksis ja metsas uitas. Aga sellel tagasihoidlikul neiul on veel üks üllatav hobi, mis paneb silmad särama meestel, aga miks mitte ka naistel.