Eesti moedisainer võitis Pariisis maailmatasemel moeauhinna

«Selle konkursi võit on tunnustus ja kinnitus, et minu siht ja mõttelaad on tänases maailmas õiged ning käsitlus oluline. Mul on ka EKA seisukohalt südamest hea meel edestada selliseid maailma juhtivaid moekoole nagu Aalto (Soome) ja Shenkar (Iisrael), kus ma ka ise ühe semestri õppisin. See võit kinnitab, et EKA moedisaini haridus on maailma tippkoolide tasemel,» rõõmustas Kiidron.

Kiidroni loodud käsitööd väärtustav kollektsioon «Give Me My Fairytale» (Anna mulle mu muinasjutt) valiti välja 532 portfoolio seast, mis saadeti konkursile enam kui 80 ülikoolist kogu maailmast. Kiidron-Roomets võitis NextGen Awards žürii peapreemia ning koostöövõimaluse kreatiivse ARTS THREAD veebiplatvormiga.

Rahvusvaheline tippmoedisaineritest ja ekspertidest koosnev žürii kirjeldas Annika Kiidroni kollektsiooni nii:

«Kaasaja muinasjutt, romantiline projekt, milles mängib käsitöö Võluva Printsi rolli. Hinnates tõelisi oskusi ja hoides neid tänapäevaste piirangute ja naudingute ajastul elus. Imetledes käsitsi tehtud töö täpsust ja keskendudes teadlikkusele sellest, kui ilus on aeg, mis kulub ühe eseme valmistamisele. Idee, kuidas taastada unustatud esemeid tundlikul digitaliseeritud moel, tuues neid esile, et luua uusi narratiive/lugusid. «Give Me My Fairytale» on geniaalne kollektsioon tikitud gobeläänidest, kokku õmmeldud kaasaegses piksli stiilis, luues köitva ja omapärase tulemuse. Täiuslik kooslus ennemuistsetest visuaalidest ja kaasaegsest stilistikast. Lummav projekt, uuendatud versioon «Edward Käärkäest», kus ehedus mässab ja leiab oma koha tänapäevas.»

EKA moedisaini professori ja osakonna juhataja Piret Pupparti sõnul pole enne EKA tudengid nii suurt rahvusvahelist moevõistlust grand prixiga võitnud. «On saadud kategooriate võite, aga antud kaliibriga võit on esmakordne,» sõnas Puppart.

Premiere Vision-Paris on maailma juhtivamaid tekstiili- ja moemesse. Sündmus on rahvusvahelise disainivõrgustiku südameks ja peetakse kohustuslikuks kõigile disainitalentidele. NextGen Awards Premiere Vision on enneolematu võimalus lõpetajatele rahvusvaheliseks tunnustuseks.