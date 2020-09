Aasta 2020 on toonud meile palju haruldasi ja intensiivseid astroloogilisi sündmusi, kuid üks kõige olulisemaid transiite algas 9. septembril ja selleks on retrograadis liikuv Marss. Sõja, agressiooni ja seksi planeet «liigub tagurpidi» ainult kord kahe aasta jooksul ning praegu on see tulnud meile tooma palju frustratsiooni, kannatamatust ja kurnatust.