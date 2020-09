Vaid 4 protsenti küsitletud Eesti lapsevanematest teab, et nende 1-3 aastasel laps vajab umbes neli korda rohkem kalsiumi kui täiskasvanu. Sealjuures vaid 2% teab, et väikelapsel on vaja seitse korda rohkem D-vitamiini kui suurel inimesel. Tallinna lastehaigla lastearst Ülle Einberg selgitab, miks on need kaks ainet 1–3aastase lapse toidus nii olulised.