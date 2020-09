FOTO: Dainis Graveris from Pexels

Kas tumeda šokolaadi söömine on tõesti seksinipp?

Ehk mõtled sa: «Järjekordne artikkel seksinippidest?! Kas need kõik pole juba ette loetud?» Nii ei arva aga end holistiliseks seksperdiks ning suhtenõustajaks nimetav naine, kes soovib, et inimesed kogeksid rajult nauditavat seksi, ning jagab oma teadmisi, et kõik raputavate voodikogemusteni jõuaksid.