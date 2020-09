Igal sodiaagimärgi esindajal on oma viis, kuidas nad lihalikele mõnudele lähenevad. Kõige «kuumemad» ei suuda päevagi seksita elada, kuid teine eelistab hingelist lähedust ning platoonilisemaid suhteid.

Venemaa astroloog Vlad Ross on kokku pannud oma nimekirja tähemärkidest, kes on kõige tulisemad ning toob välja ka need, kelle kirg nii tuliselt ei põle.