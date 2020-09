Noorkuu on uute alguste sümboliks. Võid tunda, et su jõuvarud on taastunud ja kasvavad, kihk on teha nii palju kui võimalik. Täna on mitmeteks tegudeks hea päev, kuid et kosmilisi energiaid kõige paremal viisil ära kasutada, tasub ka teatud asjadest hoiduda.