Iga mees tahab tunda, et ta on hinnatud ja tahetud.

Mehed on väärt, et neid koheldakse hästi ja hellitatakse komplimentidega samamoodi nagu naisi. Jagame teiega kaheksat lugu, kus mehed kirjutavad, milliste komplimentidega on naised pannud neid atraktiivsena tundma.