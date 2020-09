VIDEO ⟩ Autš! Vaata, mis juhtus kolm nädalat enne pulmi petmisega vahele jäänud naise maise varaga

Neiu nimega Madeline Smith postitas TikToki video sellest, mis juhtus tema venna truudusetu kihlatu isiklike asjadega. Klipist on näha, et kõik naise asjad on visatud õue garaažiukse ette maha. Suure osa sellest hunnikust moodustavad riided, kuid näha võib ka televiisorit ja mööbliesemeid.

«Mu vend abiellub kolme nädala pärast ja sai just teada, et naine on teda petnud,» ütles Madeline videos, filmides samal ajal naisele kuuluvaid asju. Seejärel suumib ta jakki, millel on keskmine sõrm ja sõna «wifey» (naisuke) ning lausub: «Ära jama Smithidega».

Video on osutunud internetirahva seas äärmiselt populaarseks, seda on vaadatud juba enam kui 1,9 miljonit korda.

Vaatajad on olnud kärmed ka olukorda kommenteerima: «Vähemalt sai ta sellest enne pulmi teada, mitte pärast,» lohutas üks. «See on tegelikult väga traagiline ning ta süda on kindlasti murtud,» lisas teine.