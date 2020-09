KOLUMN ⟩ Dagmar Lamp: jätaks äkki need vasektoomia- ja munandinaljad ära?

Kui blogija Mariann Treimann üleeile teatas, et läheb lahku oma pikaajalisest partnerist ja abikaasast, sotsiaalmeedia plahvatas. Lahkuminek paistis paljusid inimesi šokeerivat just seetõttu, et Mallu abikaasa Kardo lasi mõned ajad tagasi teha vasektoomia.