Kaks vanemat inimest elavad suures majas elektri ja veeta ning väidavad, et nende väimees jätab nad maa ja taeva vahele.

Vanainimesed väidavad, et on andnud oma elukoha eest suurema summa raha, millega väimees aga ei nõustu. Tema meelest on vanainimesed talle hoopiski võlgu.