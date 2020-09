Kui Ingrid (nimi muudetud) oli 16-aastane, hakkas tema nägemine järsult halvemaks muutuma. Esialgu arvati, et tegemist on lihtsalt põletikuga, aga kui olukord ajapikku aina hullemaks muutus, selgus, et nägemise halvas silma sattunud herpes. Täna on noore naise nägemine vaid 10 protsenti.