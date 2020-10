MIDA VANEMAD SULLE EI RÄÄKINUD ⟩ Mängud magamistoas

Juttu tuleb nii sellest, kuidas on naisel võimalik oma seksuaalsusega sõbraks saada, kas sekspesu on ikkagi tarvis, mis täpselt on svingerdamine ning kes seda harrastada võiks. Üks põnevamaid saatekülalisi räägib aga sellest, kuidas ta on 36 aastat olnud abielus, oma mehele truu, ent mil viisil nende voodielu selle kõige taustal ikka veel sama kuum on, kui värskelt armunutel.