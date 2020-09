Viis mõjuvat põhjust, miks võtta alkoholist kuu aega puhkust

Tervise Arengu Instituut toob välja viis põhjust, miks tasub alkoholist kuu aega puhkust võtta.

1. Rohkem raha unistuste täitmiseks!

Alkoholitarvitamisel on selgelt tuntav mõju sinu eelarvele. Isegi kui korraga joodud kogused ei ole suured, kulub pikema perioodi vältel alkoholi peale märkamatult siiski arvestatav summa raha. Kas oled välja arvutanud, milline on alkoholi mõju sinu kuueelarvele? Kui ei, siis saad seda teha alkoinfo.ee lehel. Mida kõike saaksid endale selle raha eest lubada? Aasta peale ehk isegi mõne kauaigatsetud pikema puhkusereisi... Võta alkoholist puhkust ja vii oma unistused täide!

2. Tugevam tervis ja rohkem energiat

Alkohol kurnab organismi, väsitades korraga nii keha kui ka vaimu. Kui loobud alkoholist kasvõi lühiajaliselt, annab see sulle võimaluse korralikult välja puhata ja elujõudu ning energiat tuleb juurde. Une kvaliteet on ilma alkoholita parem – sa jääd kiiremini magama ja magad rahulikumalt. Hea uni on aga aluseks sellele, et ärkad väljapuhanuna ja oled järgmisel päeval produktiivsem.

Kuuajane puhkus alkoholist on kasulik ka sinu tervisele. Tervis muutub tugevamaks ja jagub jõudu ning võhma sportimiseks ja aktiivseks eluviisiks.

3. Kvaliteetsemad suhted

Võttes vastu alkoholivaba kuu väljakutse, märkad tõenäoliselt õige pea, et sinu suhted pereliikmete, sõprade ja töökaaslastega muutuvad tähenduslikumaks. Sul on rohkem aega sõpradega koos midagi meeldivat ette võtta ja avastad ilmselt ka töökaaslastega ühiseid huvisid. Alkoholist loobumisega tuleb suhetesse rohkem positiivsust, tülid vähenevad ja koos on toredam olla.

4. Kilod kaovad ja välimus paraneb

Ilmselt märkad alkoholist puhates muutuseid ka oma välimuses. Tänu vähenenud kalorite tarbimisele, hakkab langema ka sinu kaalunumber ja võid ilma suurema pingutuseta kaotada nii mõnegi kilo. Lisaks võid tähele panna, et sinu nahk muutub jumekamaks ja ilusamaks ning peeglist vaatab vastu puhanum ja pringim nägu. Kindlasti ei jää sinu särav välimus märkamata ka teistele, seega ole valmis komplimentideks!

5. Vähem stressi ja tugev vaimne tasakaal