Kas oled kunagi mõelnud sellele, et kindlad värvid tähendavad midagi, seostuvad millegagi? Ehk on sul teatud värvi kleit või jakk, mida kandes end alati hästi tunned? Või tunned kevade saabudes vajadust oma punarohelised jõulukardinad kollaste vastu vahetada?

Kõik need mõtted ning tegevused on märgiks sellest, et erinevad värvid tekitavad meis erinevaid tundeid, kutsuvad esile teatud enesekindlust ja meeleolu või süvendavad neid. Kokkuvõtvalt võib seda olukorda nimetada värvimaagiaks. Värvimaagia töötab sel põhimõttel, et iga värv kiirgab endast välja teatud energiat, mida iga inimene saab asjale teadlikult lähenedes siis enda kasuks tööle panna, kutsudes värvide abil oma ellu vajaminevat energiat või mõjutades omaenda tuju.