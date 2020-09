Printsess Diana reputatsioon on ka aastakümneid pärast tema surma jäänud üsna puutumatuks. Me teame teda õnnetu, kuid suure südamega naisena, kel jätkus lahkust ja hellust kogu maailmale. Kuid selgub, et vahel jäi tal sellest siiski vajaka oma teenrite suhtes.