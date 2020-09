GALERII ⟩ Vaata, kes olid kohal Eucerini ilupeol, kus räägiti nii kaunist välimusest kui ka seksist

Üritusel arutleti, millised on parimad võimalused toetada loomulikku ilu igas vanuses, milline on efektiivseim näonahahooldus pärast pikka suve ning kuidas orienteeruda ilumaailmas, kus võimalusi on miljoneid. Räägiti ka sellest, kuidas sisemine rahulolu, seks ja õnnetunne mõjutavad naise enesetunnet ja väljanägemist.

Teiste seas olid kohal Inga Lunge, Reet Härmat, Mari Ojasaar, Merilin Taimre, Triin Luhats, Keili Sükijainen, Eda-Liis Kann, Sandra Daškova, Kristjaana Mere.

Kaasahaaravas vestlusringis avasid naiselikkuse ja iluprotseduuride teemat naudinguekspert Epp Kärsin ning dermatoloog Elo Kuum. Neid intervjueeris alati särav iluhoolik Anu Saagim. Muusikaliste vahepaladega kostitas külalisi võluv Anna Kaneelina koos Erki Pärnojaga.

Särava ja inspireeriva Epp Kärsini sõnul on naine õnnelik, rõõmus ja ilus siis, kui tema elus on kvaliteetne paarisuhe ja seks, mida ta tõepoolest naudib. Naistele soovitab ta armastada oma välimust sellisena nagu see on ja jääda alati iseendaks. Tema sõnul aitavad naiselikku sära hoida ka väikesed iluasjad, kuid välimuse nimel pole vaja nahast välja pugeda.

Alati ilus Anu Saagim uuris kõneisikutelt, kuidas mitte kunagi vananeda. Dermatoloog Elo Kuum vastas, et tegelikult algab vananemine hetkest, mil siia ilma sünnime ja vananemine on igati loomulik protsess. «Imeväel mitukümmend aastat nooremaks kedagi teha ei saa, kuid tervet ja nooruslikku nahka on võimalik saavutada küll,» sõnas Kuum, kes ühtlasi selgitas, milline roll on mehaanilistel iluprotseduuridel ja kreemidel nahahoolduses ning milliseid vigu vältida.

Eucerini koolitaja Kaide Gulua andis ülevaate vananeva naha hooldusest ja täpsemalt hüaluroonhappega rikastatud erihooldustoodetest, mis annavad nahale värske, elujõulise ja nooruslikuma välimuse. «Nahk on palju enamat kui pelgalt keha kaitsekiht – see on elund, mis peegeldab ja mõjutab seda, kui hästi me end tegelikult tunneme. Kui nahk on terve ja hea väljanägemisega, tunneme end hästi ja enesekindlalt,» ütles Gulua.

Selleks, et nahka kaitsta ja taastada või hoida seda terve ja kaunina, on Eucerin loonud Hyaluron-Filler hooldustooted, mis taaselustavad nahka bioloogilisel tasandil, et anda sellele kaunim ja nooruslikum välimus. «Pärast suve, kui näonahk on päikese poolt paitatud, kuid kindlasti mõnevõrra ka kurnatud, soovitan iluarsenalis keskenduda seerumitele ja eriti hea tulemuse annavad siin hüaluroonhappega rikastatud hooldustooted,» lisas Eucerini koolitaja.