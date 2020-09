Kohvieksperdid annavad nõu, kuidas valida endale espressomasinat

Kohvi nime all tuleb siinkohal juttu espressojookidest. Jah, nii tavaline filterkannukohv kui ka espresso tulevad samadest ubadest, ent nende peamine vahe seisneb selles, kuidas neid jooke valmistatakse. Espresso tegemiseks on vaja peenemaks jahvatatud kohviuba ning kõrgemat rõhku, et sellest valmistatud vedelik tavalisest kohvist konsentreeritum oleks. Mõned inimesed eelistavad juua espressot otse, shotina, teised naudivad seda mõne kohvijoogi kontekstis, näiteks valmistatakse just espressoga lattesid või cappuccinosid.