NÄDALAPROGNOOS ⟩ Kaalude valitsusaja algus toob uue hingamise, kuid kosmilised võnked võivad muuta meid paranoiliseks

Kui sa oled oodanud erutavaid sündmusi ja muutusi, siis algav nädal neid pakub. Päike liigub harmoonilisse, diplomaatilisse, tasakaalukasse ja esteetilisse Kaalude tähemärki homme, lisaks on homme sügisene pööripäev – kell 13.31 on sügise algus ning öö ja päev on täpselt sama pikad.

Nüüd on käes aeg keskenduda oma lähisuhetele, otsida igapäevarutiinis ilusaid hetki ning võidelda õigluse eest, mis iganes ka poleks see, mis su kirgi kütab. Need on asjad, mida Kaalud armastavad.