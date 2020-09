Talupojatarkus, mis aitas suunamudija Gethelil viis kuud töötuna elu nautida

View this post on Instagram

Mul on ühes märkmikus nimekiri (täis)taimsetest toidukohtadest Eestis ja minu eesmärk on kõik need kohad läbi käia ja kõik elamused ära kogeda! 🌱 Hiljuti käisime Võrus, aga nüüd olen otsapidi tagasi Tallinna valikutega tutvumas ja üks päev oli meil Lauriga võimalus külastada @cafe_commune . Saime kogemuse võrra rikkamaks ja miks mitte nüüd seda teiegagi jagada? Commune on oma olemiselt siuke tore troopiline linnakohvik. Meid võeti naerusuil sooja tervitusega vastu ja mul oli kohe veidi selline tunne, nagu ma oleks mõnda Bali kohvikusse astunud. Mulle meeldis interjööri troopiline puudutus, aga ma ise läheks selle vooluga veel rohkemgi kaasa ja tooks igasugu rohelust ja dekoratiivseid kujukesi juurdegi, sest isegi hetkel, mil kõik lauad olid kliente täis, jäi minule natukene tühjaks see keskkond. Köök ja menüü aga olid.. Euraasia sugemetega. Puudutusi nii Euroopa, Aasia kui ka Slaavi köögist. Pitsad, grillvõikud, burger, ramen, buddha kauss, pelmeenid jm. Lisaks põnevad päevapakkumised ja magusa valik kookidest vahvliteni. Meie proovisime pelmeene ja nelja juustu pitsat, kardemonisaiakest ja Belgia vahvleid. Uuuh, kus see pitsa oli mahlane! Veidikene võõras küll, kuna me eriti vegan juustude sõbrad ei ole, aga arvestades seda, et see pitsa oli kastmest juustudeni nende enda kätetöö, siis kindlasti soovitan selle elamuse teil endal kätte saada. Kui aga pelmeenidest rääkida, siis see kogemus oli veelgi veidram, aga seda kõige paremas mõttes, sest need maitsesid nagu “päris”! Ma olin nii segaduses, sest ometigi peaksin ma olema vegan kohvikus, aga need pelmeenid maitsevad nii, nagu ma mäletan lihapelmeene maitsevat?! Täiesti müstika. Kirss tordil oli muidugi magustoit ja meie ulme magusasõpradena pressisime niigi täis kõhule vahvlid ja saiakese mõnuga sisse, sest need olid nii nämmud. Eriti just need toormoosi ja mündivahuga vahvlid. 🤤 Mul on hea meel, et uusi taimetoidukohvikuid tuleb ka mujale, kui Balti jaama kanti. Kui ma veel kuskil linnas tööd teeksin, hüppaksin ma lõunati küll Commune’ist läbi. Ja viiksin sinna ka kõik oma omnivooridest sõbrad, et neile tõestada, et liha klässikuid, nagu pelmod ja burx, saab taimesest vabalt järgi teha! 💚