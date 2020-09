Ilma taskurätita ei olnud vaat et võimalik 19. sajandi kõrgseltskonnas hakkama saada. Oli ju aeg, mil naised ei tohtinud ammugi oma tundeid avalikult väljendada, seega kasutati taskurätikut koodide esindamiseks ja seda just distantsilt suhtlemiseks. Eriti hea oli salasõnumeid saata teatris või ooperis.

Meestel olid sageli just sel põhjusel väikesed teatribinoklid, et kahe silma vahele ei jääks ükski signaal, mida nende suunas ehk püütakse saata. Ning muidugi püüdsid teised uudishimulikud sõnumeid ise märgata, et kuulujutuveski ei peatuks.