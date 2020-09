GALERII ⟩ Salaja naistele disaininud näitleja Karin Rask peitis uude kollektsiooni sügissoojuse

Soojades ja sügishõngulistes toonides kollektsioonis on fookuses modernse lõikega kleidid ja signatuurtooteks kujunenud kimonod, ent oma koht on ka näiteks soojadel villastel mantlitel, peenvillastel pükstel ja (kunst)nahksetel seelikutel. Kõiki rõivaid on üks-kaks eksemplari, vahel kolm, sest disainer töötab ainult kangajääkidega.

«Materjali saan nii teise ringi poodidest, sh Uuskasutuskeskusest, teistelt tootmisettevõtetelt kui ka annetajatelt. Inspiratsiooni ammutan materjalidest, millega töötan – piltlikult ütleb iga kangas ise, milliseks kleidiks või mantliks ta saada soovib,» selgitab moelooja ise.

Brändi kandev mõte on, et mood ei koormaks keskkonda. Uus naisterõivaste bränd on küpsenud pikema aja jooksul. Kalamaja Printsessi sündi 2013. aastal inspireeris Karini tütar ja seetõttu olid esikohal riided just tüdrukutele.

«Kui lastele mõeldud riideid tegema hakkasin, tekkis emadel minu disaine nähes koheselt huvi, et ma ka neile midagi teeksin. Ajapikku kujuneski peamiseks tegevuseks hoopis looming naistele ning nii on tänane nimevahetus asjade loogiline arenguetapp,» kirjeldab Karin Rask.

Brändi käekiri on endiselt puhas ja minimalistlik, nüüd naistele suunatult ka veidi šikim ja sensuaalsem, mille mõjutused tulevad osalt filmikunstist. Disainer lisab, et olenemata kaubamärgi nimest jätkab ta kangajääkidele uue vormi andmist, pöörab tähelepanu detailidele ning kõrgekvaliteedilisele õmblustööle. Kuigi tänavune sügiskollektsioon on mõeldud naistele, on siiski oodata ka uut loomingut lastele.