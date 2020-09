5 põhjust, miks abielumehed ei jäta oma naist armukese pärast

1. Imago

Mehed leiavad, et abieluinimestena on nad ühiskonna silmis kõrgemal positisioonil, ega soovi seda kaotada. Paljud neist petvatest meestest on institutsioonide nagu kirik, parlament, ettevõtted jne, lugupeetud liikmed.

Nad ei jäta seda kõike lihtsalt seetõttu, et olla koos oma armukese või suhkrutüdrukuga. Selline asi tuleb pigem vähestele meestele mõttesse.

2. Naised võimaldavad neil petta

Selliste avaldustega nagu «kõik mehed petavad» ja «nii kaua on okei, kuni ta austab mind piisavalt, et seda minust eemal hoida» on paljud naised andnud meestele signaali, et neil on luba petta, kui nad seda soovima peaksid.

Me ei saa tegelikult naisi sellises käitumises süüdistada. Ühiskond on üles ehitatud nii, et see paneb naisi uskuma ja aktsepteerima, et petva mehe omamine on teatud vanuses parem kui vallaline olemine. Veel hullem - lastega vallaline või lahutatud olla.

3. Ta armastab oma naist

Kuigi mõte sellest, et oma naist armastaval mehel on armuke, võib kõlada üsna vastuolulisena, paistab seda siiski juhtuvat.

Inimestel, kes väidavad, et armastavad oma naist, on sellest hoolimata kõrvaltibusid. Selliseid mehi ei huvita, kui hea armukesega on tegemist, sest nad ei kavatse iial oma naisest vabatahtlikult lahti lasta. Sellised mehed võtavad armukese vaid selleks, et lisada oma ellu veidi põnevust ja mängulisust. Vajadusel nad lihtsalt asendavad armukese teise armukesega.

4. Lapsed

Abielumehed ei jäta oma naist armukese pärast, sest nad tahavad, et nende lapsed kasvaksid «töökorras» ja «täielikus» peres.

5. Miks rikkuda kooslust, mis toimib?

Kui armuke on talle virisemata ennast niimoodi pakkunud, et ta saab pärast head seksi oma toreda perekonna juurde naasta, siis miks ta peakski soovima seda muuta?